Gb, ubriaco palpa uomini in club: Pincher si dimette

Il vicecapogruppo del Partito Conservatore alla Camera dei Comuni inglese si è scusato per il suo comportamento e ha rimesso il mandato in una lettera inviata stamattina al premier. Al momento non risulta sia stato denunciato dai due uomini coinvolti nei fatti e non è stato colpito da provvedimenti disciplinari

Altro grattacapo per il governo di Boris Johnson, investito dall'ennesimo scandalo a sfondo sessuale della politica britannica. Stavolta la vicenda riguarda Chris Pincher, costretto a dimettersi, in queste ore, da vicecapogruppo del Partito Conservatore alla Camera dei Comuni - incarico che nel sistema del Regno Unito coincide con un ruolo di membro del gabinetto - dopo essersi ubriacato qualche sera fa in un club privato, il Carlton Club di Londra. In quel contesto Pincher avrebbe "palpato due uomini", come scoperto e rivelato dal tabloid Sun. Chiamato fino a ieri a sorvegliare la disciplina del gruppo di maggioranza parlamentare, Pincher si è scusato per il suo comportamento e ha rimesso il mandato in una lettera inviata stamattina al premier Boris Johnson.