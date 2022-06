Ucraina, le truppe della Russia si ritirano dall'Isola dei Serpenti

Le truppe russe si ritirano: "Raggiunti i nostri obiettivi". Le autorità ucraine esultano per essere tornate in possesso di un "territorio strategico". Possibile accelerazione per la creazione di corridoi per il grano. Kiev ha smentito di aver consegnato al presidente indonesiano, Joko Widodo, un messaggio per il leader del Cremlino

I russi hanno lasciato l'Isola dei Serpenti. A più di quattro mesi dall'inizio della guerra e dalla presa dell'avamposto ucraino nel Mar Nero, strategico per il controllo dei flussi navali ma anche per un possibile attacco anfibio su Odessa, la guarnigione schierata dall'esercito di Vladimir Putin si è ritirata. Un abbandono in "segno di buona volontà" per "non ostacolare gli sforzi dell'Onu per sbloccare le esportazioni alimentari", ha spiegato Mosca; una fuga imposta da dieci giorni di bombardamenti che hanno inflitto pesanti perdite, ha rivendicato Kiev (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).