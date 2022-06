Guerra Ucraina, Putin: "Azioni Kiev in Donbass sono genocidio"

Economia

La Russia in default tecnico, quali sono le conseguenze per Mosca?

Ieri, domenica 26 giugno, è scaduto il “periodo di grazia” di 30 giorni concesso alla Russia per il pagamento di 100 milioni di dollari di interessi su due obbligazioni. Il Paese è quindi inadempiente. In realtà, almeno per ora, si tratta di una circostanza che ha più che altro una valenza simbolica. Il Cremlino non ci sta: 'Pagamento in valuta estera effettuato a maggio'

Da oggi, lunedì 27 giugno, la Russia è in default tecnico. In altre parole, è inadempiente nei confronti dei suoi creditori e degli investitori che detengono le sue obbligazioni internazionali. È il primo default della nazione dal 1918, anche se il Cremlino nega tutto: "Le accuse di default della Russia sono illegittime, il pagamento in valuta estera è stato effettuato a maggio"

A far scattare il default tecnico è il mancato pagamento di 100 milioni di dollari di interessi su due obbligazioni, una denominata in dollari e una in euro, in scadenza nel 2026 e nel 2036. La Russia doveva pagare i due bond il 27 maggio, ma era stato concesso un “periodo di grazia” di 30 giorni. Questo periodo è scaduto ieri sera, domenica 26 giugno (anche se alcuni avvocati sostengono che la Russia abbia tempo fino alla fine del giorno lavorativo successivo, quindi fino a stasera, per pagare gli obbligazionisti)