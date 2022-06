Ucraina, Putin: "L'obiettivo della Russia è liberare il Donbass"

Il presidente russo ha parlato ad Ashgabat, in Turkmenistan, dove si è svolto il vertice dei cinque Paesi rivieraschi del Mar Caspio: "Le forze russe stanno avanzando e stanno raggiungendo gli obiettivi previsti dall'operazione militare speciale". E sull'entrata nell'Alleanza Atlantica di Svezia e Finlandia: "'Risponderemo in modo speculare in caso dispiegamento di forze militari" nei due Paesi ascolta articolo Condividi

Vladimir Putin è tornato a parlare del conflitto con l'Ucraina ad Ashgabat, in Turkmenistan, dove si è svolto il vertice dei cinque Paesi rivieraschi del Mar Caspio. Il presidente russo ha sottolineato che "non è cambiato nulla nell'operazione speciale", anche se "le tattiche possono essere diverse". Il capo del Cremlino ha assicurato che "le truppe russe raggiungono i loro obiettivi" e ha ripetuto che quello finale è proteggere il Donbass e creare le condizioni per garantire la sicurezza della Russia". Putin ha anche voluto specificare che "l'esercito russo non colpisce obiettivi civili" e che "non c'è stato nessun attacco terroristico a Kremenchuk (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Putin: risposta di Mosca se basi Nato in Svezia e Finlandia

Putin ha anche parlando del vertice della Nato di Madrid. La Russia, ha specificato, "non vede alcun problema" nell'eventuale adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, spiegando che Mosca non ha problemi coi due Paesi "come abbiamo con l'Ucraina. Se la Finlandia e la Svezia lo vogliono, aderiscano. Sono affari loro, possono aderire a ciò che vogliono". Ha però anche aggiunto che "in caso di posizionamento di infrastrutture militari Nato in Finlandia e Svezia, saremo costretti a rispondere in maniera speculare".

Putin: "La Nato ha ambizioni imperiali"

Putin ha condannato le "ambizioni imperiali" della Nato, accusando l'alleanza di cercare di affermare la sua "supremazia" attraverso il conflitto in Ucraina. "L'Ucraina e il benessere del popolo ucraino non è l'obiettivo dell'Occidente e della Nato, ma un mezzo per difendere i propri interessi", ha detto il presidente russo ai giornalisti nella capitale del Turkmenistan Ashgabat. "I leader dei Paesi Nato vogliono affermare la loro supremazia, le loro ambizioni imperiali", ha aggiunto.