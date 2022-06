Germania, bimbo scomparso da una settimana trovato vivo in fognature

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

La polizia tedesca ha trovato un bambino di otto anni ancora vivo in una fogna di acqua piovana, in un tombino nel nord della Germania. Il ragazzo, disabile, era scomparso da circa una settimana dal suo giardino, il 17 giugno nella città di Oldenburg. Le squadre di agenti del posto avevano passato giorni a cercarlo invano. Il 25 giugno un pedone ha sentito dei lamenti da sotto un tombino a circa 300 metri dalla casa del ragazzo. I soccorritori hanno trovato il ragazzo nudo, infreddolito e disidratato all'interno della fogna, ma per il resto illeso.

Le indagini

La polizia di Oldenburg ha affermato che la loro indagine ha portato alla seguente ipotesi: il ragazzo si è probabilmente arrampicato in un tubo di drenaggio vicino a casa sua e poi si è perso all'interno degli stretti tunnel. I precedenti presunti avvistamenti del ragazzo fuori dai tunnel o in compagnia di un adulto sono ora ritenuti sbagliati. Il giovane per ora resta in ospedale per controlli di routine. Non è stato ancora interrogato dagli agenti.