Giappone, una ciliegia venduta all'asta per 280 euro

Mondo

Giappone, la stagione della fioritura dei ciliegi: cosa c’è da sapere

“Hanami”, che in giapponese vuol dire “ammirare i fiori”, è una tradizione antica che attira ogni annno turisti da tutto il mondo. Alcune accortezze per organizzare il viaggio perfetto: dura poco tempo, non ha una data precisa e cambia molto a seconda delle zone

La fioritura dei ciliegi in Giappone è una tradizione millenaria che si è diffusa in tutto il mondo. In giapponese si chiama “hanami”, che vuol dire “ammirare i fiori”. Migliaia di turisti ogni anno arrivano sull’Isola per partecipare alle feste sotto i ciliegi in fiore che sono tipiche del Sud-Est asiatico

Per organizzare un viaggio e godere al massimo dello spettacolo si devono adottare alcune accortezze: la fioritura dura poco tempo, non ha una data precisa e cambia molto a seconda delle zone. Ecco tutto quello che c’è da sapere