Zelensky: "L’Ucraina rafforzerà l'Europa in difesa libertà"

Quella di concedere a Kiev lo status di Paese candidato all'adesione all'Ue "è una delle decisioni più importanti per l'Ucraina in tutti i trent'anni di indipendenza del nostro Stato. Tuttavia, questa decisione non riguarda solo l'Ucraina. Questo è il più grande passo verso il rafforzamento dell'Europa che si potrebbe compiere in questo momento, nel nostro tempo, e proprio nel contesto della guerra voluta dalla Russia, che sta mettendo alla prova la nostra capacità di preservare la libertà e l'unità". Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al Consiglio europeo.