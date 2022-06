Finlandia: "Pronti a combattere se Russia attacca"

In caso di un attacco russo, la Finlandia è pronta a resistere. Lo ha detto il capo delle forze armate finlandesi, il generale Timo Kivinen, spiegando che il suo Paese opporrà una dura resistenza nel caso in cui si verificasse un’ invasione da parte delle truppe del Cremlino. ''I finlandesi sono motivati ​​a combattere e il Paese ha costruito un notevole arsenale'' ha assicurato Kivinen. La Finlandia ha sviluppato una difesa militare proprio per il tipo di guerra che viene condotta in Ucraina ovvero ''con un massiccio uso di potenza di fuoco, forze armate e anche aeronautiche'' ha spiegato il generale finlandese, citato dal Guardian. "L'Ucraina è stata un boccone difficile da masticare” - ha aggiunto Kivinen - e lo stesso sarebbe la Finlandia".