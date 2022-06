Usa: sparatorie a Washington, ucciso ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita e tre adulti sono rimasti feriti in una sparatoria a Washington. È il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta domenica sera a Washington Dc, in una zona considerata cuore afroamericano della capitale pieno di ristoranti, bar e negozi. Lo rende noto la polizia spiegando che tra le persone ferite c'è anche un agente di polizia.

La polizia aveva riportato la notizia di un precedente incidente durante la serata, dopo che era scoppiata una lite, cui aveva fatto seguito un secondo episodio in cui la gente aveva cominciato a sparpagliarsi e alcune persone erano rimaste calpestate. Le autorità avevano così deciso di mettere fine per questioni di sicurezza al concerto gratuito, il "Moechella'', evento musicale per celebrare la fine della schiavitù in Usa e per una maggiore giustizia sociale.