Colombia, eletto Gustavo Petro, primo presidente di sinistra del Paese

I francesi erano chiamati a votare per il rinnovo dei 577 deputati dell'Assemblée Nationale. La coalizione del presidente crolla e non raggiunge la maggioranza assoluta. Exploit di Melenchon e Marine Le Pen. Premier Borne: 'Nostro Paese a rischio'

I francesi sono tornati alle urne per il secondo turno delle elezioni legislative , a cui si sono qualificati nella maggior parte dei casi solo i due candidati con i migliori risultati in ogni circoscrizione alla fine del primo round. Il risultato è una debacle per la coalizione del presidente Macron

Dei 577 dipartimenti in palio, 539 si trovavano nella Francia metropolitana, 27 nella Francia d'oltremare e 11 all'estero. La maggioranza presidenziale (Ensamble) era riuscita a qualificarsi in 421 circoscrizioni, la sinistra riunita nella Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes) in 382, il Rassemblement national in 207 e l'alleanza di centrodestra in 89. Ensemble e Nupes si sono scontrati in 272 circoscrizioni