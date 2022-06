Ursula Von der Leyen: dare all'Ucraina status di paese candidato Ue

approfondimento

Draghi a Kiev: Draghi a Kiev: “Vogliamo Ucraina nell'Ue". VIDEO

Von der Leyen su Ucraina: candidata ad adesione Ue, ma deve fare riforme

La Commissione elenca una serie di riforme che l’Ucraina deve fare, a cominicare dalla giustizia. Innanzitutto selezionare i giudici della Corte Costituzionale, intensificare la lotta alla corruzione ad alto livello, nominare un direttore dell'autorità nazionale anticorruzione, assicurare che la legislazione sia in linea con le norme antiriciclaggio, limitare "l'eccessiva influenza" degli oligarchi nell'economia, adottare una legge sui media in linea con le norme Ue, riformare il quadro legislativo che riguarda le minoranze. La Commissione "monitorerà i progressi dell'Ucraina nel fare questi passi e preparerà un rapporto sugli stessi, insieme ad una valutazione dettagliata del Paese, entro la fine del 2022". l processo di adesione rimane fondato su "criteri e condizioni stabilite" cosa che consente ad ogni Paese coinvolto nel processo "di progredire sulla base dei suoi meriti, ma significa anche - si precisa - che i passi fatti in direzione dell'Ue possono essere ritirati se le condizioni sottostanti non sussistono più".