Misteriosa creatura ripresa in uno zoo in Texas: le ipotesi dei social

In Texas l'immagine di una misteriosa creatura sta scatenando il dibattito sui social. La cittadina texana di Amarillo sta chiedendo alla gente: “Cos’è questa cosa?”. L’immagine è stata registrata il mese scorso, il 21 maggio 2022 alle ore 1:25 di notte, da una telecamera installata nello zoo di Amarillo. “È una persona con uno strano cappelli in testa a cui piace camminare di notte?”, chiedono le autorità cittadine sul profilo Twitter. A riportare la notizia è anche la CNN , che evidenzia alcune delle ipotesi avanzate dagli utenti.

Le ipotesi dei social

Le autorità si riferiscono alla creatura come "UAO", l'"oggetto non identificato di Amarillo". La prima ipotesi dei social è che si tratti del protagonista di Fantastic Mr. Fox, il film d'animazione del 2009 diretto dal regista Wes Anderson. Mr. Fox è, appunto, una volpe con postura, camminata e movenze umane. Un'altra ipotesi degli utenti di Twitter rimanda rimanda a Rocket Raccoon, personaggio del film Marvel "Guardiani della Galassia". La telecamera si attiva quando rileva un movimento e invia una segnalazione allo zoo quando riprende qualcosa. "Un procione che si regge sulle zampe posteriori o magari una persona che cammina nel parco e che è stata casualmente ripresa in una posa particolare" afferma Michael Kashuba, direttore dello zoo. I social però si scatenano in teorie ben più azzardate: da Sonic alla mascotte della squadra di pallacanestro San Antonio Spurs, fino a Bigfoot. Purtroppo non ci sono video, solo un fermo immagine che non permette un'analisi accurata. C'è anche chi ha provato a identificare anatomicamente nella creatura un coyote che salta oltre la ringhiera.