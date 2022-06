La Cina presenta la nuova portaerei, si chiama Fujian

Mondo

Come scrive InsideOver, la portaerei Liaoning (Cv-16) è la prima unità navale di questo tipo entrata in servizio nella Pla (People’s Liberation Army) Navy. Ufficialmente, per la Marina Cinese, viene classificata come “nave per esperienze” intesa come vascello per sperimentare, addestrare e familiarizzare con le operazioni che richiedono velivoli imbarcati. Però l’unità è a tutti gli effetti in grado di essere impiegata in combattimento dal 2016. Nella foto, la nave nel 2016