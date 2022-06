Cina, piogge e inondazioni: decine di morti e migliaia di evacuati

Sono almeno 25 i morti a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito il sud della Cina. Tra le zone maggiormente interessate da questa ondata di maltempo c’è la provincia di Hunan, dove da mercoledì dieci persone sono morte e tre risultano disperse mentre centinaia di migliaia di residenti sono stati evacuati. Lo riferiscono i media ufficiali, spiegando che dal 1 giugno sono circa 286.000 le persone evacuate e circa 1,79 milioni di residenti sono stati in qualche modo colpiti, hanno detto i funzionari in una conferenza stampa.

Stagioni di inondazioni sempre più devastanti

Più di 2.700 case sono crollate o hanno subito gravi danni e 96.160 ettari di raccolti sono stati distrutti: pesanti perdite per una provincia che funge da importante centro di produzione di riso per la Cina. Secondo le autorità le perdite economiche dirette sono stimate in oltre 4 miliardi di yuan ($ 600 milioni). Il Paese è alle prese con stagioni di inondazioni sempre più devastanti alimentate dai cambiamenti climatici.