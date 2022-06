Colombia, scoperto relitto con un tesoro di monete d'oro

Il relitto del galeone San Josè affondato nel 1708 nel Mar dei Caraibi è stato raggiunto per la prima volta da un robot sottomarino della Marina militare colombiana che ha scoperto a 900 metri di profondità un bottino di lingotti d'oro dal valore di diversi miliardi di dollari

E’ rimasto nascosto sott’acqua per tre secoli con il suo bottino di monete d’oro, il relitto del galeone spagnolo San José. A scoprirlo in fondo al mare al largo delle coste della Colombia, è stato per la prima volta un robot sottomarino della Marina militare colombiana. Il video di quasi due minuti pubblicato sul Corriere della Sera è stato girato a circa 900 metri di profondità. Le immagini testimoniano la ricchezza rimasta a bordo dell’imbarcazione affondata nel 1708.