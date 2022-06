Iran, deraglia un treno passeggeri: almeno 10 morti e 50 feriti

Come reso noto dai servizi di soccorso iraniani, citati dalla tv di Stato, il deragliamento è avvenuto in una zona remota a circa 50 chilometri dalla città di Tabas. Soccorsi sul posto

Il luogo del disastro

approfondimento

Iran, crolla edificio 10 piani ad Abadan. Almeno 10 morti

A quanto si apprende, l'incidente è avvenuto in una zona remota a circa 50 chilometri dalla città di Tabas, a sud-est della capitale Tehran. A deragliare sono state 4 delle 7 carrozze che componevano il convoglio. I soccorsi sono arrivati sul posto, come scrive AP. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente.