Iran, crolla edificio 10 piani ad Abadan. Almeno 10 morti

Secondo il governatore Ehsan Abbaspour è andato distrutto "circa il 30-40% del palazzo". I soccorsi per salvare le persone intrappolate sotto le macerie sono andati avanti per tutta la notte e il bilancio potrebbe peggiorare

Il crollo parziale di un edificio in Iran meridionale ha causato la morte di almeno 10 persone. I soccorsi per salvare le persone intrappolate sotto le macerie sono andati avanti per tutta la notte e il bilancio potrebbe peggiorare.

Il crollo

Finora sono state estratte 32 persone e il numero dei feriti è di 35. Il crollo è avvenuto a mezzogiorno di ieri nella città di Abadan quando un edificio per uffici di 10 piani è parzialmente crollato per ragioni ancora sconosciute, seppellendo negozi e alcune auto. Secondo il governatore di Abadan, Ehsan Abbaspour, è andato distrutto "circa il 30-40% del palazzo". Nelle prime ore dell'incidente, le autorità hanno riferito che "probabilmente" c'erano circa 80 persone nell'edificio, ma poi hanno ridotto il numero a decine, senza specificare. Le autorità hanno arrestato sei persone per il crollo, tra cui il proprietario dell'edificio e gli ispettori della città.