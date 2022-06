Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar trovata morta in Spagna

Dopo la separazione dal marito, la donna lottava per la custodia delle tre figlie minorenni

Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar, è stata trovata morta nella sua abitazione di Marbella, in Spagna. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe, confermando le anticipazioni del giornale francese Le Parisien. Secondo quanto reso noto, la donna è stata trovata senza vita domenica scorsa. Una delle ipotesi sulle cause del decesso è l'assunzione di sostanze nocive ma si attende l'esito dell'autopsia. Kasia, 46 anni, era l'ex moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell'emiro del Qatar.