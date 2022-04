Ecco come i Mondiali stanno spingendo la tecnologia in Qatar

Grazie ai Mondiali di Calcio, per i quali purtroppo l'Italia non si è qualificata, il Paese della penisola araba sta puntando sempre più sull'innovazione. Ecco una carrellata di alcune tra le realtà più interessanti

L’ecosistema delle startup in Qatar si sta sviluppando velocemente, supportato dalla QSTP, acronimo che sta per Qatar Science Tecnology Park, la prima free-zone del Paese. A dare una spinta all’innovazione tecnologica ha contribuito l’organizzazione dei Mondiale di Calcio, che si terranno il prossimo inverno e ai quali purtroppo l’Italia non parteciperà, che ha permesso alle innovazioni della Qatar Science and Technology Park di lanciarsi sul palcoscenico internazionale.

I progetti più interessanti

ViaVii permette ai visitatori che si recheranno ai Mondiali di scegliere tra centinaia di esperienze da fare nel Paese (attualmente sono 46 ma cresceranno nei prossimi mesi). ViaVii è nata in Giordania ma è stata incubata dalla QSTP per permettere ai viaggiatori un'esperienza "più significativa". La piattaforma connette le persone con chi propone l’esperienza, permette i pagamenti e si concentra sopratutto sulle esperienze nel mondo arabo. ViaVii è una delle startup che ha vinto il bando Challenge 22. Il programma sta investendo in progetti che migliorano, grazie alle innovazioni e alla tecnologia, l’esperienza alle partite di calcio, e sta facendo scouting tra le soluzioni che possano migliorare l'esperienza dei fan e l'accessibilità in Qatar.

EMMA è il gestionale potenziato dall’intelligenza artificiale che permette di ottimizzare i consumi energetici degli aeroporti: è attivo sull’aeroporto Hamad International di Doha, dove si aspettano solo per i Mondiali oltre 2 milioni di visitatori (il paese accoglierà più turisti in un mese di quanti ne ha avuti in tutta la sua storia). Il Qatar sta costruendo moltissime infrastrutture, dalla metro a guida autonoma, dal lussuoso design, agli edifici intelligenti, che accoglieranno i turisti.

SkyStruct è il sistema che permette di coordinare tutte le parti della costruzione di un nuovo edificio, dalla pianificazione alla gestione contabile.

Skora invece è attiva nel settore dello sport-tech: è una app sviluppata in Qatar che rende più inclusiva la carriera dei calciatori, sopratutto in contesti marginali come quelli del mondo arabo. L’intelligenza artificiale dell’app aiuta i calciatori emergenti ad entrare in contatto con i procuratori e le persone chiave nel mondo del calcio.

Hayfa Al Abdulla, direttrice dell'innovazione presso il Qatar Science & Technology Park (QSTP) ha spiegato che “bisogna partire dalle sfide che la nostra società deve affrontare per fornire soluzioni e consentire alle startup di proporre le proprie idee". Dunque non solo sport ai prossimi Mondiali di Calcio ma anche tanta tecnologia.