Canada, possesso droghe pesanti depenalizzato in British Columbia

Ottawa ha accolto la richiesta del governo provinciale di esenzione dalla legge sulle sostanze stupefacenti per tre anni a partire dal 31 gennaio 2023

Il possesso di piccole quantità di droghe pesanti come eroina, cocaina, ectasy verrà depenalizzato nella provincia canadese della British Columbia. Una decisione temporanea che durerà 3 anni ed entrerà in vigore nel 2023. La notizia pubblicata dal Washington Post, è stata annunciata dal governo federale. Dal 31 gennaio del prossimo anno i canadesi che hanno almeno 18 anni e vivono nella provincia più occidentale del Canada potranno possedere legalmente per uso personale fino a 2,5 grammi di alcune sostanze stupefacenti attualmente vietate. Tra queste, gli oppioidi, la cocaina, la metanfetamina e la MDMA, meglio nota come ecstasy.

Bennett: non è una legalizzazione della droga approfondimento Cocaina nel locale, ad Avigliano arrestati padre e figlio Un passo "audace", l’ha definito Carolyn Bennett, ministra canadese della Salute mentale e delle dipendenze, ma “necessario per invertire la tendenza nella crisi delle overdosi della provincia” precisa la Bennett. Il traffico, la produzione, l'esportazione e l'importazione di queste sostanze rimarranno vietate, così come il possesso di queste droghe negli aeroporti, vicino alle scuole o da parte di militari. "Questa non è una legalizzazione", ha detto Bennett: "Non abbiamo preso questa decisione alla leggera".