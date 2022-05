Ucraina, Putin firma decreto per adozione orfani di guerra in Russia

Mondo

Guerra in Ucraina, in Russia cresce il fronte del dissenso

Come scrive il Washington Post, il presidente russo è 'bloccato tra due mondi'. C'è chi si oppone pubblicamente al conflitto come Boris Bondarev, consigliere della missione russa all'Onu, che si è dimesso dicendo di “vergognarsi” del proprio Paese. Anche tra i veterani di guerra ci sarebbe malcontento per le perdite sul campo di battaglia

In Russia cresce il fronte del dissenso sulla guerra in Ucraina. Come scrive il Washington Post, da un lato c’è chi appoggia il conflitto e chiede che il Cremlino spinga di più per portare a casa una vittoria, dall’altro si moltiplicano manifestazioni di malcontento di chi invece vorrebbe un cessate il fuoco

La testata statunitense, riprendendo le parole del capo del gruppo di consulenza politica R.Politik Tatiana Stanovaya, parla di un Vladimir Putin “bloccato tra due mondi”: non riuscirà a mantenere intatta la sua reputazione né in caso di ritirata dall’Ucraina né in caso di vittoria