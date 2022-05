Guerra in Ucraina, Lavrov: "Putin non è malato, fake news occidentale"

Il ministro degli esteri russo smentisce le voci secondo cui il presidente russo avrebbe pochi anni di vita a causa di una forma aggressiva di cancro che gli farebbe perdere anche la vista. In un'intervista all'emittente nazionale francese TF1 Lavrov fa sapere anche che la Russia non intende chiudere le porte di una dialogo con l'Occidente

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Arriva la smentita ufficiale del Cremlino, il giorno dopo la notizia diffusa da The Mirror secondo cui Vladimir Putin sarebbe malato di una forma grave di cancro e quindi, secondo una fonte dell’intelligence russa, i medici avrebbero informato il presidente russo, 69 anni, che gli sarebbero rimasti al massimo 3 anni di vita. “Putin non è malato” dichiara il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov che in un’intervista all’emittente francese TF1 afferma: "Non credo che le persone sane di mente possano vedere in questa persona i segni di un qualche tipo di malattia o disturbo" sottolineando che il capo del Cremlino appare in pubblico "ogni giorno".