Putin a Macron e Scholz: pronti a soluzione export grano

Economia

Guerra Ucraina, crisi del grano: le rotte e i Paesi più esposti

Il blocco dei porti ucraini sta creando gravi conseguenze economiche e alimentari in tutto il mondo. Molti Paesi dipendono dall’export di Kiev per i cereali ma l’agricoltura è in ginocchio. Le istituzioni stanno studiando piani per implementare nuove vie con cui far uscire questi prodotti dai confini

Il blocco dei porti ucraini sta creando gravi conseguenze economiche in tutto il mondo. Senza gli scali sul Mar Nero, il mancato export soprattutto di grano e mais rischia di avere risvolti drammatici in molti Paesi del mondo che si riforniscono da qui. L'Italia, rispetto ad altri Paesi, ha una dipendenza più limitata dai cereali di Russia e Ucraina: è del 2,5% per il grano duro, del 5% per il grano tenero e del 15% per il mais

L'inizio della guerra in Ucraina è coinciso con un balzo del prezzo del grano. Rispetto a inizio 2022, si è raggiunto un costo del 30% superiore