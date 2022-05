Legge anti trans in Oklahoma, possono usare solo bagno del loro sesso

Subito in vigore

Usa, lo Stato dell'Oklahoma vara la legge più restrittiva su aborto

La legge è stata approvata a larga maggioranza alla Camera e al Senato controllati dai repubblicani la scorsa settimana ed entrerà in vigore immediatamente, perché approvato con una clausola d'urgenza. "Si tratta di sicurezza, di protezione, di buon senso", ha affermato il deputato repubblicano Danny Williams, promotore della legge. Per i democratici la misura danneggia i ragazzi transgender e li espone al rischio di bullismo. I distretti scolastici che non si adegueranno potranno vedersi tagliata una parte dei fondi statali e potrebbero essere citati in giudizio dai genitori delle scuole. Il governatore Stitt, alla fine di marzo, aveva già firmato una legge che vieta alle donne e alle ragazze transgender di competere in squadre sportive coerenti con il loro genere nelle scuole pubbliche. Oltre dieci stati conservatori negli Usa hanno approvato leggi che prendono di mira i ragazzi transgender sull'uso del bagno, sulla partecipazione a sport scolastici e su trattamenti o interventi chirurgici per cambiare genere.