Svizzera, crollo seracchi sul Grand Combin: si cercano vittime

Cronaca

Il 18 gennaio 2017, 120mila tonnellate di neve distrussero il resort di Farindola, sul versante pescarese del Gran Sasso. Sopravvissero solo 11 persone delle 40 che si trovavano in quel momento nella struttura, anche a causa dei ritardi nei soccorsi. Quest’anno potrebbe arrivare la sentenza: sono 30 gli imputati accusati - a vario titolo - di omicidio, lesioni colpose plurime, disastro colposo, abusi edilizi e falso ideologico

Sono passati 5 anni dalla tragedia di Rigopiano, dalla valanga che quel 18 gennaio 2017 sulla montagna abruzzese travolse il resort di Farindola (Pescara), lasciando senza vita sotto le macerie 29 persone. I sopravvissuti sono 11. E il 2022 potrebbe essere l'anno della sentenza nel processo ai 30 imputati per il disastro, accusati - a vario titolo - di omicidio, lesioni colpose plurime, disastro colposo, abusi edilizi e falso ideologico. Ecco le tappe della vicenda

In quei giorni l’Abruzzo è nella morsa del maltempo, con nevicate senza precedenti che hanno causato disagi e blackout in diverse zone. Alle 17.08 del 18 gennaio, Giampiero Parete, un cuoco in vacanza che si è salvato perché si trova nel parcheggio, lancia l'allarme al 118: dice che l'albergo è crollato a causa di una valanga