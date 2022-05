Ergastolo a Shishimarin, primo russo processato per crimini di guerra

Il sergente 21enne è stato condannato all'ergastolo da un tribunale ucraino per aver ucciso un civile disarmato. Si tratta del primo processo per crimini di guerra dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Il Cremlino si dice "preoccupato" per le sorti del giovane soldato. L'avvocato difensore fa sapere che farà appello contro la sentenza

Ergastolo per il sergente Vadim Shishimarin, il primo soldato russo processato per crimini di guerra in Ucraina. Shishimarin, 21 anni, è stato dichiarato dal tribunale di Kiev colpevole dell'uccisione di Oleksandr Shelipov, un civile di 62 anni disarmato colpito alla testa nel villaggio di Chupakhivka nella regione di Sumy lo scorso 28 febbraio. Il tribunale ucraino considera l'omicidio premeditato e respinge le argomentazioni della difesa secondo cui il soldato avrebbe eseguito l'ordine perché era stato impartito da un altro militare superiore di grado. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ).

Shishimarin: non volevo uccidere

Nel corso del processo a Kiev, Shishimarin si è scusato con la vedova della vittima, Kateryna Shalipova, chiedendole perdono. ''Sono sinceramente pentito. Ero nervoso in quel momento, non volevo uccidere... però è successo" ha detto Shishimarin. Ma la corte ucraina non lo ha reputato sincero. L’avvocato difensore Viktor Ovsiannikov ha dichiarato ai giudici che Shishimarin ha sparato dopo essersi rifiutato per due volte di eseguire l'ordine, ma per il pubblico ministero Andriy Synyuk gli argomenti della difesa non cambiavano l'essenza dei fatti. Il soldato russo è stato quindi riconosciuto colpevole di crimini di guerra e condannato all'ergastolo. L’avvocato dell’imputato ha fatto subito sapere che farà appello contro la sentenza.