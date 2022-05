Pakistan, uccise dai parenti perché contro nozze combinate

Uccise dai parenti perché si sono opposte alle nozze combinate. E' successo in Pakistan, nella provincia orientale del Punjab, dove due sorelle pachistano-spagnole di 21 e 24 anni sono state uccise dai suoceri e altri familiari per aver chiesto il divorzio dai loro mariti dopo matrimoni forzati.

Uccise per "onore"

Gli agenti stanno cercando di fare luce sulla morte di Aneesa Abbas, 24 anni, e Arooj Abbas, 21 anni. Le due donne volevano separarsi dai loro mariti pakistani e per questo motivo, si trovavano in Spagna. Ma sono state attirate in Gujrat e una volta giunte nel paese d'origine, sono state uccise. La polizia ha spiegato che le due sorelle sarebbero state uccise per "onore", una pratica brutale in base alla quale una donna viene uccisa per aver disonorato la sua famiglia. Azra Bibi, madre delle vittime, ha affermato di essere stata tenuta lontana dalla scena del crimine. Tuttavia non ha presentato denuncia contro l'omicidio delle figlie. La polizia ha aperto un caso contro sette familiari delle vittime e altre due persone, tutti latitanti.