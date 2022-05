Metro di Londra, la nuova Elizabeth Line sarà inaugurata il 24 maggio

Il nuovo tratto si estenderà per più di 100 km da Reading e Heathrow a ovest, fino a Shenfield e Abbey Wood a est. Si fermerà in 41 stazioni accessibili, 10 delle quali nuove, e dovrebbe servire circa 200 milioni di persone ogni anno

Sarà inaugurata il 24 maggio a Londra la nuova linea della metropolitana Elizabeth line. La nuova rete ferroviaria si estenderà per più di 100 km da Reading e Heathrow a ovest, attraverso tunnel sotto il centro di Londra, fino a Shenfield e Abbey Wood a est. La linea costruita da Crossrail Ltd si fermerà in 41 stazioni accessibili, 10 delle quali nuove, e dovrebbe servire circa 200 milioni di persone ogni anno.

La linea aumenterà del 10% la capacità ferroviaria

La linea Elizabeth, secondo la Crossrail Ltd, aumenterà del 10% la capacità ferroviaria del centro di Londra, il più grande aumento singolo della capacità di trasporto della capitale in più di 70 anni. Con nuove stazioni, infrastrutture, binari e treni, la Elizabeth line sarà aperta in più fasi dopo i necessari collaudi per la sicurezza. Ad oggi, i nuovi treni Classe 345 sono stati già introdotti da TfL sulle linee esistenti da Reading e Heathrow alla stazione della linea principale di Paddington e dalla stazione della linea principale di Liverpool Street a Shenfield, ma il traguardo più importante è proprio quello del 24 maggio, quando la linea Elizabeth lancerà un servizio passeggeri tra le stazioni della linea Paddington e Abbey Wood Elizabeth.