Francia, Le Pen non si ricandiderà: tre presidenziali bastano

Marine Le Pen non si ripresenterà alle presidenziali "salvo eventi eccezionali": lo ha confermato lei stessa in un'intervista a Le Figaro, che sarà pubblicata domani sul quotidiano. "A priori - spiega la candidata del Rassemblement National - penso che tre presidenziali rappresentino già un percorso. Che mi ha consentito di far crescere le nostre idee dal 18% al 42%. In 10 anni non è male. So che per le nostre idee questa dinamica non è conclusa. La questione è, chi le porterà avanti fra cinque anni. E' troppo presto per parlarne. Ma mi piacerebbe veder emergere una nuova elite".