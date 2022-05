Pizze surgelate contaminate, aperta inchiesta in Francia

L'indagine sulle pizze della gamma Fraich'Up della Buitoni, aperta in seguito a gravi episodi di intossicazione alimentari, è per "omicidio colposo" nei confronti di una persona e "lesioni colpose" nei confronti di 14 persone

La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta sulle pizze della gamma Fraich'Up della Buitoni (gruppo Nestlè) che avrebbero causato gravi intossicazioni alimentari a decine di bambini, uccidendone due. Le intossicazioni sono avvenute probabilmente per la presenza del batterio "escherichia coli". L'inchiesta - spiega la stessa procura – è stata aperta per "omicidio colposo" nei confronti di una persona e "lesioni colpose" nei confronti di 14 persone in seguito alla commercializzazione di un prodotto pericoloso per la salute.

Dal canto suo Nestlè precisa con una nota che l'inchiesta aperta dalla Procura francese riguarda soltanto le pizze della gamma Fraich'Up, che sono prodotte e vendute esclusivamente in Francia".