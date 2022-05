Cina, scoperta enorme dolina carsica: sul fondo una foresta fossile

Un team di speleologi ha scoperto una dolina carsica gigante nella contea di Leye, nella regione autonoma di Guangxi Zhuang della Cina meridionale, portando il numero di tali cavità a 30. Zhang Yuanhai, ingegnere esperto dell'Institute of Karst Geology of China Geological Survey, spiega che la dolina, situata vicino al villaggio Ping'e che fa capo alla circoscrizione di Luoxi, misura 306 metri lunghezza, 150 metri di larghezza e 192 metri di profondità, con un volume superiore a 5 milioni di metri cubi e che può essere classificata come 'grande dolina'.