Sri Lanka, premier Rajapaksa si è dimesso: scontri e feriti a Colombo

Tensione ancora alle stelle in Sri Lanka, dove migliaia di soldati e agenti di polizia sono dispiegati in tutta l'isola per far rispettare il coprifuoco dopo le violenze di ieri, proseguite per tutta la notte. Questa mattina all'alba l'esercito ha trasferito in un luogo sicuro Mahinda Rajapaksa, l'ex premier dimessosi ieri. Per tutta la notte Temple Tree, la sua residenza nella capitale Colombo, è stata assediata da migliaia di manifestanti, penetrati nel giardino dopo avere divelto i cancelli. L'evacuazione è arrivata al termine di una giornata di violente proteste con cinque morti, tra cui un deputato, e almeno 200 feriti. Il presidente Gotabaya Rajapaksa ha accordato poteri speciali ai militari per ripristinare l'ordine nell'isola di fronte alla costa meridionale dell'India.