Guerra in Ucraina, Sky TG24 tra i rifugiati al confine con la Polonia

Mondo

Oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si reca in Romania e in Moldavia, due tra i Paesi frontalieri dell'Ucraina che stanno accogliendo il maggior numero di rifugiati in fuga dalla guerra. In Moldavia, il capo della Farnesina avrà incontri con la presidente della Repubblica, Maia Sandu, con la prima ministra, Natalia Gavrilita, e con il ministro degli Esteri Nicolae Popescu e firmerà una dichiarazione congiunta insieme al ministro Popescu sulla collaborazione nell'assistenza ai rifugiati