Ucraina, viaggio di Sky TG24 in Moldavia preoccupata per il conflitto

La nostra inviata a Chisinau raccoglie il clima di ansia che si respira nel Paese per la guerra tra Mosca e Kiev, anche alla luce dell'esplosiva situazione in Transnistria

In Russia si celebra il giorno della vittoria mentre cresce la paura in Moldavia, dopo le recenti esplosioni in Transnistria. Sky TG24 è andata a Chinsinau nella capitale con l'inviata Giorgia De Benetti.