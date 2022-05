Usa Weekly News, Biden sull’aborto: “Diritto di scelta è fondamentale”

23/23 Twitter POTUS

“Karine non solo porta esperienza, talento e integrità necessari in questo difficile lavoro, ma continuerà a portare avanti la comunicazione del lavoro dell’amministrazione Biden-Harris. Jill ed io conosciamo e rispettiamo Karine da molto tempo e sarà una voce forte che parlerà per me e per questa amministrazione”, ha scritto il presidente in una nota nella quale ringrazia Psaki per aver “fissato lo standard per il ritorno della decenza, del rispetto e del decoro nella briefing room della Casa Bianca"