Guerra in Ucraina, bombardamenti a Kharkiv: trovata morta 13enne Sofia

Sofia, la 13enne scomparsa due giorni fa dopo il bombardamento dell'esercito russo su una colonna di mezzi che stavano evacuando civili nella regione di Kharkiv, è stata trovata morta. I parenti l'avevano cercata con appelli sui social. A rendere nota la notizia è stato il capo delle indagini del dipartimento di polizia regionale Sergii Bolvinov su Facebook, riportato da Ukrinform. "Purtroppo, i resti del corpo e un ciondolo indicato dai suoi parenti sono stati trovati nell'auto su cui viaggiava", sono le parole di Bolvinov. Sofia era in macchina con la sorella di 6 mesi e la madre. La donna è rimasta gravemente ferita nell'attacco ( IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Altre vittime durante il bombardamento

Sulla scena - ha raccontato la polizia - sono state trovate sei auto con fori di proiettile e detriti, quattro i cadaveri, presumibilmente di membri della colonna di evacuazione. "Al momento è impossibile identificare tutti i corpi a causa del loro stato. A 300 metri la squadra investigativa ha trovato anche un carrarmato di Mosca distrutto e due corpi bruciati con resti di uniformi militari russe", ha affermato Bolvinov. La connessione con le persone che guidavano le 15 auto verso Kharkiv è stata interrotta il 4 maggio e le forze dell'ordine non sono state in grado di arrivare immediatamente sul posto a causa delle ostilità in corso. La colonna di auto per l'evacuazione proveniva da Vovchansk.