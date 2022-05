Alla cerimonia la regina di Spagna ha lo stesso abito di una premiata

L'abito "sdoppiato" è un vestito di una nota marca spagnola, in bianco e nero, alla portata di tasche regali e non: il suo prezzo, infatti, è di 49,95 euro. In un solo giorno è andato letteralente a ruba nei negozi della catena Mango

Siamo in Spagna, precisamente a Merida, dove lo scorso 4 maggio si è svolto il meeting per il 30esimo Royal Board on Disability Council, nel quale la regina Letizia (FOTO) conferisce un riconoscimento a chi si distingue nel promuovere i diritti delle persone con disabilità. La professoressa di diritto civile dell'Università di Siviglia, Inmaculada Vivas Tesón, ha ritirato il premio e sorpresa: indossava lo stesso vestito della regina. Doña Letizia ha reagito con grande sportività, abbracciando la donna e sorridendo ai fotografi. Tesón ha ricevuto una menzione speciale per la sua carriera professionale con persone con disabilità, nonché per la sua carriera accademica e di ricerca in campo giuridico. L'abito sotto i riflettori è un vestito bicolore, in bianco e nero, prodotto da una nota azienda spagnola, Mango, e di sicuro low cost: costa, infatti, solo 49,95 euro.

Sold out per il vestito

Non capita tanto spesso che due celebrità scelgano lo stesso vestito per una cerimonia, anche se qualche volta abbiamo visto "doppioni" sui red carpet. Di certo si tratta di un capo accessibile a tutte le tasche, un modello da cocktail, da entrambe indossao con una scarpa nera con il tacco. Come in passato è successo, ad esempio, per i capi low cost indossati dalla duchessa Kate Middelton, consorte del principe William d'Inghilterra, il vestito è andato subito a ruba. Da Mango sold out nell’arco di un solo giorno. Non è la prima volta che Letizia sceglie capi di marchi spagnoli accessibili a tutti, come Mango o Zara, spesso anche combinati con accessori di lusso.