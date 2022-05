Usa, violento tornado in Oklahoma: ingenti danni

Colpita in Texas la città di Lockett

approfondimento

Usa, l’uragano Nicholas ha toccato terra: mareggiate in Texas

Un altro tornado ha colpito anche la cittadina texana di Lockett, vicino al confine con l'Oklahoma, a circa 50 miglia a Nord-ovest di Wichita Falls. Un impiegato dell'ufficio dello sceriffo nella contea di Wilbarger - in Texas - ha parlato di "ingenti danni strutturali". Per ora non si hanno notizie di morti o feriti. Le condizioni meteo sono critiche con temporali classificati da forti a intensi che si stanno sviluppati in alcune aree del Texas, dell'Oklahoma, della Louisiana, dell'Arkansas, del Missouri e dell'Illinois.