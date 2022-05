Dave Chappelle è stato interrotto durante il suo spettacolo all'Hollywood Bowl di Los Angeles da una persona che è riuscita a salire sul palco e ad attaccarlo. L'aggressore è stato prontamente fermato dalle forze di sicurezza e, come si vede in un breve video girato sui social, trattenuto in custodia fuori dal teatro. La vicenda, come riporta la testata statunitense Abc News, è avvenuta lo scorso martedì sera, durante il primo festival di commedie dal vivo di Netflix "Is a joke fest". Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto l'uomo ad aggredire il comico e la polizia sta indagando per accertare la dinamica dei fatti. Chappelle, che non ha riportato nessuna ferita, ha commentato immediatamente in modo ironico: "Era un uomo trans".