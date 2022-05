Ucraina, il ballo di Oksana al suo matrimonio in ospedale. VIDEO

Oksana e Victor, entrambi ucraini, dopo sei anni di fidanzamento e due figli decidono di sposarsi. Ma sono costretti a farlo nell’ospedale di Leopoli, dove la sposa è ricoverata in attesa di ricevere le protesi alle gambe. La 23enne infatti ha perso le gambe per l’esplosione di una mina nella città di Lysychansk, un mese dopo l’inizio dell’invasione russa. Il 27 marzo i due stavano rientrando a casa, quando l'esplosione ha ferito gravemente Oksana, lasciando invece Victor miracolosamente illeso. La giovane ha perso tutti e due gli arti inferiori e 4 dita della mano sinistra. La stessa mano che pur fasciata stringe forte la spalla del marito che la tiene in braccio e la fa ballare, come si vede nel video del loro matrimonio in ospedale pubblicato su Facebook.

Il ballo di matrimonio in ospedale

50 secondi di tenerezza e amore in un video che in poco tempo ha fatto il giro del mondo emozionando tutti. Nel girato si vedono i neo sposi che si baciano davanti ai presenti al loro matrimonio, tutte persone ricoverate nello stesso reparto dell’ospedale ucraino. Lei rigorosamente vestita di bianco con una corona di fiori in testa, i capelli lunghi e biondi sciolti sulla schiena scoperta, in braccio a lui che indossa una semplice t shirt celeste a maniche corte e che la tiene forte per non farla cadere. Uniti e innamorati più di prima, nonostante il dolore e le atrocità della guerra che stanno vivendo.