Biden: "La Russia ha commesso crimini di guerra in Ucraina"

"Gli Stati Uniti stanno guidando il sostegno agli ucraini per difendere il loro Paese", dice il presidente americano, parlando dalla fabbrica della Lockheed Martin che produce i missili Javelin a Troy, in Alabama

"Le forze di russe hanno commessi molti crimini di guerra e gli Stati Uniti stanno guidando il sostegno agli ucraini per difendere il loro Paese". Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, parlando dalla fabbrica della Lockheed Martin che produce i missili Javelin a Troy, in Alabama. "E' incredibile quello che avete fatto. Quando vediamo le atrocità commesse dai russi e gli ucraini, non solo soldati ma anche persone comuni, che si difendono", ha detto il presidente rivolgendosi agli operai della fabbrica. "Avete cambiato la vita delle persone", ha sottolineato