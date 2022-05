1 Maggio, migliaia in piazza in Francia. Scontri a corteo Parigi

Sono state 210 mila, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza oggi in Francia per la Giornata dei lavoratori. La stima è stata rivista a ribasso dal ministero dell'Interno che parla di 116.500 persone - di cui 24 mila solo a Parigi - in un'atmosfera politica surriscaldata dopo le presidenziali e in attesa delle legislative di giugno. Lo riportano i media francesi. Sui 250 cortei segnalati in tutta la Francia, quello nella capitale è stato particolarmente teso con violenti scontri, a margine, tra forze dell'ordine e manifestanti. Una cinquantina gli arresti effettuati. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha parlato di "violenza inaccettabile" e ha annunciato otto feriti tra agenti di polizia e vigili del fuoco, colpiti - a suo dire - "da teppisti francesi e stranieri venuti ad attaccare le istituzioni della Repubblica". I disordini sono scoppiati quando un gruppo di giovani, vestito di nero e col volto coperto, si è staccato dalla marcia principale affrontando i poliziotti e protestando contro la rielezione di Emmanuel Macron. Sono stati riportati danni a diverse attività commerciali e aggressioni contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. Il corteo parigino era partito da Place de la Re'publique verso Place de la Nation, su invito della federazione sindacale CGT-Unsa-FSU-Solidaires, insieme alle organizzazioni studentesche. Le richieste della piazza si incentravano su salari, servizi pubblici, protezione sociale e transizione ecologica. La riforma delle pensioni è anche un altro dei punti di tensione di questa giornata.