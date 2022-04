La polizia di Vancouver, in Canada, ha reso pubbliche le immagini riprese da alcune telecamere di sicurezza durante una rapina di un negozio Gucci, per riconoscere e rintracciare i rapinatori. Nel filmato (diffuso poi anche dalla piattaforma Storyful) si vedono i due malviventi, a volto coperto, entrare nel negozio, colpire il commesso con uno spray urticante per poi prendere merce per un valore di circa 20mila dollari canadesi. C’è anche un altro video nel quale si vedono i due rapinatori togliersi le maschere e rendersi riconoscibili.