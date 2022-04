2/14 ©Getty

Rispetto al 2020, c’è stato un leggero aumento (+0,63%) ma i dati confermano che in alcune Regioni, il rischio di subire un furto è molto più alto che altrove. In Campania - in testa alla classifica - sono spariti 20.499 veicoli, più del doppio di quelli rubati in Lombardia (8.024)

Drive Club, tutte le puntate della rubrica su auto, motori e mobilità di Sky TG24