Twitter, Musk: "Comprerò la Coca Cola per rimetterci la cocaina"

Quanto ci sia di vero negli ultimi tweet pubblicati da Elon Musk sul suo profilo del social è difficile da dire. Ma l'ipotesi è che il patron di Tesla, dalla posizione di unico proprietario di Twitter e dall'alto della sua ricchezza, possa permettersi di dire quello che vuole. Musk si diverte a provocare e lo fa pubblicando su Twitter sempre più post da quando è andato in porto, per un valore di 44 miliardi di dollari, l'acquisto della piattaforma social. L'ultima uscita del miliardario fa sorridere e discutere allo stesso tempo. "Poi compro la Coca-Cola per rimetterci dentro la cocaina", ha scritto Musk. E in dieci ore ha raggiunto quasi 3 milioni di like e oltre 580 mila retweet. Non sarebbe un'iniziativa così assurda per un personaggio che in passato si è presentato a una conferenza stampa con una canna tra le dita.