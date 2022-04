Usa, bisonte carica turista al parco di Yellowstone. VIDEO

Ambiente

Un esemplare femmina e un maschio di bisonte, chiamati Athena e Julo dallo staff del Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona, sono stati rilasciati tra le foreste dei Monti Tarcu, in Romania (foto: Sergio Pitamitz per Parco Natura Viva) -

I bisonti sono stati portati tra le foreste dei Monti Tarcu nei Carpazi meridionali, in Romania, una zona dove i bisonti europei si sono estinti alla metà del secolo scorso. Ad oggi, in questo territorio vive una mandria libera di 50 esemplari, tutti nati in parchi zoologici d’Europa e reintrodotti in natura a partire dal 2014, anno in cui è stato avviato il progetto LIFE+ "Re-Bison" per la salvaguardia della specie (foto: Sergio Pitamitz per Parco Natura Viva) -