Una coppia del Massachusetts in 4 anni ha raccolto nel giardino di casa 650 palline da golf. Stanca dei ripetuti attacchi dal confinante golf club ha deciso di far causa ai vicini di casa e ha vinto. Così i coniugi Erik e Athina Tenczar di Kingston hanno avuto un risarcimento di quasi 5 milioni di dollari nel dicembre scorso. La notizia è stata data solo ora da NBC news e ha fatto subito il giro del globo su internet.

Le palline da golf hanno rotto porte e finestre di casa

Una causa alquanto anomala “ma la coppia ha dovuto per forza ricorrere alla giustizia“ ha dichiarato il loro avvocato Robert Galvin “dopo aver subito ingenti danni nella loro abitazione e non solo”. Le loro tre figlie sono state per anni spaventate dall’arrivo di palline da golf da ogni parte che come “ mitragliatrici” hanno rotto porte e finestre della villa confinante con il Pond Country club indiano. Neanche i vetri antiproiettile installati nel 2018 sono serviti ad attutire i colpi delle palline da golf che arrivavano come “siluri” nella proprietà privata.