Russia, Putin contro l'Occidente: vuole distruggerci dall'interno

La guerra russa in Ucraina è iniziata da due mesi e, in questo periodo, le forze armate di Mosca hanno commesso degli errori che hanno sorpreso anche gli analisti militari occidentali. Da un'offensiva iniziale su più fronti senza il raggiungimento della superiorità aerea, alle colonne corazzate senza sostegno e vulnerabili alle imboscate, alla mancanza di coordinamento, fino alla sottovalutazione della resistenza ucraina: ecco l’analisi degli esperti

Gli analisti concordano sul fatto che l’obiettivo iniziale del presidente russo Vladimir Putin fosse una guerra lampo che portasse a una rapida deposizione del governo di Zelensky: le forze messe in campo, però, non erano state calibrati per affrontare una forte resistenza come quella opposta dagli ucraini

Perché l'intelligence ha commesso questi errori di calcolo? “I leader politici russi hanno imposto al comando militare uno scenario assolutamente assurdo, secondo il quale tutto sarebbe accaduto come durante l'annessione della Crimea nel 2014. Pretendevano che l'esercito russo venisse accolto come liberatore in tutta l'Ucraina, tranne che nei territori occidentali. È chiaro che il comando militare russo non era pronto per tale resistenza da parte degli ucraini”, ha spiegato l'esperto militare russo Alexandre Khramchikhine