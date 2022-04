Russia, a fuoco in poche ore un impianto chimico e istituto spaziale

Le fiamme hanno colpito il più grande produttore di solventi industriali nel Paese e nell'Europa orientale e l'Istituto Centrale di Ricerca per la Difesa aerospaziale della Federazione russa. In quest'ultimo rogo, sono morte almeno 7 persone

Nella giornata del 21 aprile, due maxi-incendi hanno interessato altrettante strutture in Russia. Le cause di entrambi i roghi non sono state ancora chiarite. Alla periferia di Mosca è andato a fuoco l'impianto chimico di Dmitrievsky, il più grande produttore di solventi industriali nel Paese e nell'Europa orientale. A Tver, nord-ovest della capitale, le fiamme hanno colpito l'Istituto Centrale di Ricerca per la Difesa aerospaziale della Federazione russa (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).