Guerra in Ucraina, Johnson paragona Putin a un coccodrillo

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha paragonato il presidente russo Vladimir Putin a un coccodrillo, dicendosi pessimista sulle possibilità di negoziare con lui per arrivare alla pace in Ucraina ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Il paragone con il coccodrillo

"Come si fa a negoziare con un coccodrillo quando ha la tua gamba nelle sue fauci? Questa è la difficoltà che gli ucraini devono affrontare", ha affermato durante il volo per la visita in India, citato dal Guardian. "E' molto difficile capire come gli ucraini possano ora negoziare con Putin, vista la sua manifesta mancanza di buona fede", ha detto Johnson, per il quale è possibile che Mosca "lanci anche un'altra offensiva contro Kiev".